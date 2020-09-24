蕭淑云研發XO干貝醬，幫協會挹注營收。（曹婷婷攝）

曾開過餐飲店、也做過議員助理的蕭淑云，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心介紹到灣裡社區擔任多元就業計畫專案經理，她運用以往在餐飲業經驗，研發XO干貝醬，因用料實在，商品推出半年，詢問度大增，最高紀錄曾日賣50罐，幫社區爭取更多營收，未來收入盈餘將持續回饋社區，投入老人關懷及學童教育。

灣裡黃金商圈發展協會總幹事蔡育宗說，灣裡靠近黃金海岸，有老街、巷弄彩繪、美食與廟宇，蘊藏許多在地故事，今年申請勞動部多元就業方案推廣遊程，帶民眾認識灣裡文化與生態，因適逢疫情，遊程推廣受影響，為讓協會營收管道多元，轉而主攻文創商品開發。

蔡育宗說，淑云在疫情初期就發揮創意開發類似唇膏造型的茶樹精油管狀皂，方便民眾隨身攜帶，銷量不錯，疫情高峰時，曾一天賣出超過100支；後來又研發干貝醬，推出後遊客很驚艷，擺攤時曾最高日賣50罐，幫協會挹注不少營收。

蕭淑云說，自己擔任議員助理期間長期在灣裡深耕蹲點，對灣裡產生情感，因此決定投入協會幫忙行銷，「希望用自己的力量幫助社區」，擁有中餐丙級證照的她利用曾在餐飲業的經驗，以干貝為基底，搭配小魚乾、蝦米與紅蔥頭，研發出料好實在、滿滿海味的干貝醬，遊客試吃後都讚不絕口，後來她還把干貝醬做成隨身包，方便上班族食用，頗受好評。

蕭淑云笑說，在社區工作很有成就感，未來想開發乾拌麵產品，要搭配干貝醬一起行銷，幫社區爭取更多營收，永續經營。蔡育宗說，感謝淑云與其他3位平均年齡超過50歲的多元計畫夥伴為灣裡一起拚經濟，未來收入盈餘將持續回饋社區，投入老人關懷及學童教育。

雲嘉南分署長劉邦棟說，勞動部多元就業方案推動至今多年，已補助轄區民間團體近1600個就業計畫，釋出近萬個工作機會，如雲林水林瓊埔合作農場、嘉義阿里山茶山部落、台南復健青年勵進會都藉此計畫轉型自立，幫助不少中高齡、身心障礙民眾與二度就業婦女穩定就業。

(中時 )