國民黨團今天揭露民進黨立委張廖萬堅近日召開座談會，討論下修公視董監事審查門檻，對照民國86年公視法公布，時任立委的陳其邁、柯建銘、蘇貞昌均認為媒體基於公正獨立且超出政黨，贊同公視董監事須經審查委員會四分之三同意，如今欲修法下修門檻，形同「民進黨要過就能通過」，痛批民進黨不該利用國會多數暴力，染指公視，更不應該自打臉。

現行《公共電視法》規定，公視董事人數由17至21人組成，新任董監事須由朝野共推組成的審查委員會四分之三通過。文化部去年9月提名人選，但在高門檻要求下，僅7人通過，原訂去年底要上任的新一屆董事至今難產中，目前由舊董事留任。

國民黨團總召林為洲說，民國86年公布《公視法》，就訂定四分之三高門檻，基於媒體須秉持公正、獨立、超出政黨，被各政黨認為是公正人士才能擔任公廣集團董監事，而時任立委的陳其邁、柯建銘、蘇貞昌都表示贊同。

林為洲表示，但民進黨立委張廖萬堅於8月12日召開座談會，邀集專家學者討論公視法修法，欲將審查委員四分之三同意權下修至二分之一，「只要民進黨要過就能通過」。

林為洲質疑，出席座談會的下屆公視董事胡元輝，被行政院長蘇貞昌相中為接任董事長人選，日前也傳出與江春男相互爭取公廣董事長，卻主導修法，欲下修審查門檻，難道都不需要利益迴避？

林為洲抨擊，即使公視法修法，因法律不溯及既往，應該從下一屆適任，若果真修法下修審查門檻，民進黨立委就在自打臉，雙重標準案例再添一樁。

國民黨立委李德維說，公視的使命有其專業獨立性，為所有民眾服務，因此訂定四分之三高門檻，避免政府的髒手伸進公視，但綠委卻擬修法下修門檻，這不就和農田水利會收歸國有一樣？他批評民進黨不該利用多數暴力，染指全民擁有的公視。

(中時 )