今（24）日上午8時42分，新北市板橋區華江五路與環河西路4段建築工地，49歲潘姓女水泥工在11樓工作時，不慎從11樓墜落至地下3樓，當場死亡，雖送往亞東醫院搶救，仍於上午9時44分宣告不治。

轄區海山警分局已封鎖現場，由鑑識人員勘驗，調查事發原因。

(中時 )