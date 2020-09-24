新北水泥女工墜樓 送醫急救不治 10:562020/09/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋建築工地上午發生工人墜樓意外。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（24）日上午8時42分，新北市板橋區華江五路與環河西路4段建築工地，49歲潘姓女水泥工在11樓工作時，不慎從11樓墜落至地下3樓，當場死亡，雖送往亞東醫院搶救，仍於上午9時44分宣告不治。 轄區海山警分局已封鎖現場，由鑑識人員勘驗，調查事發原因。 (中時 ) #水泥 #女工 #亞東醫院 #海山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙地蓋樓 居民見路坍嗆停工 04:102020/09/24 地方新聞 洗腎男心衰竭瀕死 低溫療法鬼門關救命 09:302020/09/24 生活 房價只漲不跌 購屋族超前部署 04:102020/09/24 財經焦點 揪未立案安養院 新北全面清查 04:102020/09/24 地方新聞 頂尖精品猛開店 04:102020/09/24 時尚消費 惠普 全年拚持平 04:102020/09/23 證券．權證 返鄉，為爸媽去謝媒（三） 04:102020/09/24 兩岸藝文 內湖養護所火警增1死 檢察官將前往醫院相驗 09:142020/09/23 社會 文旦大果收購果農漏夜排隊 古坑永興合作社場獨撐 09:412020/09/23 寶島 亞洲企業社會責任獎 台電再獲雙獎肯定 15:302020/09/23 財經 社會熱門新聞 美式餐廳氣爆傷2員工 超正美女老闆娘霸氣宣告 - 社會 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 台電員工慘遭高壓電擊命危 北市大樓斷電搶救中 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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