近期在新書《盛怒》披露美國總統川普早就知道新冠病毒危險的傳奇記者伍德華繼續對川普猛烈抨擊，批評他拙劣地處理疫情，讓歷史學家大罵：「2016年、2019年以及2020年的美國，到底發生了什麼事？」

據《每日郵報》報導，參與美國「水門案」的傳奇記者伍德華（Bob Woodward）接受美國有線電視新聞網訪問時表示，他所認識的歷史學家正在撰寫近十年的美國史，對於川普政府時代，他們認為「他X的，美國在2016、2019以及2020年到底發生什麼事？」。

伍德華表示，川普作為領導人，明顯做得不夠多。他在新書《盛怒》（Rage，暫譯）踢爆，川普早期就知道病毒很危險，極度具傳染力，但川普卻反稱自己是國家的啦啦隊長，不想讓人民陷入恐慌。他表示，新冠疫情已造成美國20萬人死亡，而川普根本不願誠實面對美國人民藉此挽救。

對於近期川普將於26日提名美國大法官，伍德華也批評川普想藉此轉移焦點，他認為提名大法官一事對鞏固他的福音派支持者至關重要，「他會非常樂見於此」。由於大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的逝世，讓川普有機會再提名一位保守派的大法官，讓美國大選進入了「十月驚奇」動盪。

(中時新聞網)