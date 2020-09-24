綠營色彩的台灣智庫今日公布民眾對修憲議題認知與看法相關民調，民調顯示，超過半數50.7％認為，修憲門檻不會太高；台灣智庫副執行長董思齊認為，現行門檻修改憲法有相當難度，民眾可能還無法想像過程的困難，因此需要更多關於修憲議題的討論。

此外，民調還顯示，32.6％認為是中國人也是台灣人，但若只能在台灣人和中國人之間擇一，86.0％ 認為自己是台灣人，6.3％ 說自己是中國人，1.1％說兩者都是；18到39歲認為是台灣人有72.1％，沒人認為自己是中國人，兩者都是26.6％。董思齊說，台灣歷經三次政黨輪替及選舉，台灣國家認同已逐漸定型，加上近來中國對台灣持續的文攻武嚇，讓認同中國的比例大幅下降，認同台灣成為全民共識。

民眾的身分認同，62.6％認為自己是台灣人，2.0％是中國人，32.6％兩者都是、2.1％不知道或沒意見。若只能在台灣人和中國人之間擇一，86.0％認為自己是台灣人，僅6.3％是中國人，1.1％兩者都是，4.9％ 不知道或沒意見，1.7％ 拒答。

對於支不支持我國對外優先以台灣之名義參加國際組織與活動時，非常支持有48.1％，還算支持32.4％，5.9％不太支持。對於日前索馬利蘭代表處首次以「台灣」名義設置，40.5％非常支持、29.0％還算支持，不太支持僅8.2％、非常不支持僅9.6％。

進行涉外活動時，台灣應以何種名稱展現自己，51.2％台灣，33.0％中華民國，9.7％中華台北；認為自己是中國人的比例創下新低，可能對主權造成傷害的名稱也幾乎不被認同。董思齊表示，以台灣之名來命名，認同台灣已成為全民共識。

若將領土範圍明訂為「目前憲法效力所及之台澎金馬等地區」，45.0％非常同意，37.1％還算同意，3.1％不太同意、2.1％非常不同意，12.0％不知道或沒意見。

被問到支不支持在憲法排除境外敵對勢力干預我國高科技資通訊產業發展，38.7％非常支持、30.5％ 還算支持；9.8％ 不太支持、5.9％非常不支持。至於認為的境外敵對勢力是哪一個國家，63.8％ 認為是中國、6.1％ 美國、0.3％ 日本、0.8％ 南韓、0.2％ 北韓、27.4％ 表示不知道或沒意見。

董思齊認為，考量我國去年已於刑法外患罪中加入境外敵對勢力概念，應透過修憲機會，將防範境外敵對勢力干預我國國家發展與國家安全的原則入憲。

董思齊表示，此次調查結果反應出目前台灣社會有兩大共識，亦即「台灣共識」與「新世代共識」。一方面，以台灣為主體之思考，已成為全民共識；另一方面，相較其他年齡族群，30歲以下世代，也出現極高度的集體共識。

此份民調受訪者的政黨認同：民進黨35.3％，國民黨16.9％，台灣民眾黨9.2％，時代力量4.5％，台灣基進4.0％，親民黨0.3％，綠黨0.1％，新黨0.3％，泛藍0.1％，不偏任何黨20.9％；本次調查於09月15日至17日，針對全國22縣市年滿18歲以上民眾，有效樣本1074人。95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點內。

(中時 )