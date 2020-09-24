30歲黎巴嫩混血女星瑞瑪席丹（Rima）2017年以電影《強尼·凱克》榮獲金馬獎最佳新演員，她私底下熱愛爬山、衝浪等戶外運動，體態結實健美，給人陽光樂觀的形象，最近卻PO出臉部受傷流血的影音照片，當場嚇壞不少粉絲。

瑞瑪席丹23日清晨4點就睡不著，決定驅車前往海邊衝早浪，「衝沒幾道浪板子就撞到鼻梁...超痛！...但想說假裝沒事」沒想到被教練提醒臉在流血，伸手一摸鼻子，被自己嚇一跳「血有點多」，以為鼻粱斷掉。

雖然瑞瑪席丹血流滿面，仍露出燦爛笑容，教練好奇的問：「為什麼你撞到看起來這麼開心？」並叫她照鏡子看自己的臉，瑞瑪席丹則回：「我是『苦笑』好嗎。」

瑞瑪席丹上岸止血後，居然沒有選擇休息，發揮滿格的體力，繼續下水衝浪，網友不禁驚呼：「也太猛了」，也有很多粉絲替瑞瑪關心傷勢，紛紛留言：「記得去看醫生」、「好可怕的出血量」、「看起來超痛的」、「怎麼會有人鼻子流血都這麽漂亮」、「哇哇哇！！！Rima小心啊」、「我以為妳吃火龍果」等。

(中時新聞網)