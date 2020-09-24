KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前成立「企業佈局連結個人資產配置稅務專案小組」，由執業會計師劉中惠、執行副總林棠妮及會計師葉建郎協助企業因應國際貿易保護主義並調整投資佈局。

不論是企業投資、營運架構調整、新興供應鏈建置、家族資產配置傳承皆環環相扣。KPMG指出，尤其加上CRS、免稅天堂實施經濟實質法等多重因素交織，稅務問題將變得較以往加倍複雜。

劉中惠認為，資產配置要調整或是供應鏈要重塑前，以台商最多的中國大陸投資來說，常常是思考變動的起點，通常包含三個層面，第一，投資架構重新檢視，包括早期間接投資的必要性，甚至香港公司的未來存續。第二，降低大陸資產處分稅負。第三，預先規劃未來佈局，例如以優勢技術進行策略投資。當中不僅須綜合就台灣及大陸等所涉及國家繁複之稅務法令進行分析，歸納出合適的調整策略，更包含與當地主管部門充分溝通，才能落實調整計畫的進行。

林棠妮則認為，當台商不得不面對價值鏈的重新調整以因應後疫情新商業模式時，對於之前僅依單一功能別來劃分各地關係企業的營運似乎已無法再因應市場及客戶的需求，進而改變營運模式。當各國正在上演的搶稅大戰中，集團如何在各地關係企業所執行的功能及相對應的利潤分配作出合理的安排及說明也是一重要的議題。另對於獲利最終還是要回饋至股東，在層層的投資架構所產生的稅負成本，如何在考量各國的稅制及相關的法令遵循成本，而達到集團整體稅負最佳化。

葉建郎表示，台商胼手胝足打拚好幾十個年頭，除了正視上開國際情勢及反避稅進度，適度規劃降低經營及稅務風險外，面對接班計畫及家族財富傳承是必然的議題，而且更應該儘早安排，建議可從梳理家族財富著手，先辨識家族財富登記持有人是否為實質持有人，如有不同，該儘早移轉，可免除未來爭訟之法律風險，惟應留意不同移轉原因會衍生之稅負影響不同。

葉建郎提醒，明年對未上市櫃及興櫃公司之股票移轉，將課徵最低稅負，再來思考不同的家族永續及公司治理制度，例如閉鎖性公司、信託、保險、基金會等，比較各制度之法令規範及課稅方式，決定最適的傳承工具，除消極避免爭產產生的各種憾事，更能積極達到家族關係凝聚、財富傳承順遂及永續經營的目標。

(工商 )