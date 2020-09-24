台鐵便當新商標。（台鐵局提供）

台鐵便當新商標。（台鐵局提供）

台鐵局積極擴展「台鐵便當」，除宣布與全家便利超商合作販售外，現在也要推出新商標，導入美學設計及百年識別「工字軌」，英文商標以TR（Taiwan railway）與日文發音Bento（弁当）併列，預計10月在新竹的「台灣設計展」亮相。

台鐵局表示，為優化「台鐵便當」企業識別與服務流程，自6月29日開始進行「台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合」案，以運用全新的品牌視覺識別系統概念與人本化的優質服務流程導入，達「品牌視覺一致化」、「服務模式人本化」、「空間模組標準化」之成果，有效提升台鐵便當本舖整體品牌形象及好感度，並透過整合統一之行銷廣告宣傳，加深旅客與消費者正面印象。

在更新品牌視覺形象方面，經蒐集台鐵文獻與彙整國內外品牌發展趨勢，將民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，化為台鐵便當本舖品牌發展的記憶軌跡，連結每一個世代內心「移動中的風味記憶」；使用台鐵局企業標準色，代表台鐵便當與臺鐵的連結及鐵道文化精神的傳承。字型在線條與角度相對柔和，符合便當、飲食的軟調性，整體設計以極簡為訴求，以期未來在運用上能夠多元、豐富，以及更好與其他產業、品牌合作接軌。

目前台鐵便當之中、英文商標，已於7月設計完成，依照商標申請流程，和主管機關進行申請中。另配合「2020年台灣設計展」於10月1日於新竹市開展，新竹火車站與新竹站台鐵便當本舖正好搭上這波設計翻轉浪潮，會同步於新竹設計展期間向大眾展現台鐵便當本舖新美學。

(中時 )