填補上半年空缺的婚宴商機，晶華酒店破天荒地釋出2021年、30個週末好日子，以每桌13,900元的價格，鼓勵天下有情人不要猶豫、「早」成眷屬之外，更將送給10月底前下訂的新人，總價值超過九萬元的大禮包，禮包內容包括套房升等、餐前雞尾酒派對、香檳塔、婚紗MV拍攝、主題區背版佈置…等實用的「晶選好禮十選五」。

景氣停滯不前，但是攸關一生幸福的婚姻大事還是耽擱不得，今年適逢晶華酒店30周年，宴會廳也以回饋消費者長期以來的愛護為初衷，決議實質的體貼新人荷包，推出「幸福年曆30增值版」。

晶華酒店成立30周年、走過1,200多個日子，見證了超過兩萬對新人的終身大事。秉持著「豐儉由人」的服務宗旨，晶華除了持續耕耘每桌三萬元以上的頂級婚宴外，也在2009年推出「幸福年曆」專案，透過宴會場地產值管理的方式，以平易近人的起桌價格主打非假日的婚宴市場。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「2009年的『幸福年曆』確實達到了消費者與飯店雙贏的局面，消費者用超值的價格、享受到五星級飯店的服務，飯店也在有效率的坪效與產值管理目標下，達到營收最大化的目標。今年是晶華30周年，我們特別把這個廣受歡迎的婚宴專案升級，並且非常有誠意的釋出30個週末的好日子，鼓勵更多計畫結婚的新人提早下定。」

「幸福年曆30增值版」的婚宴場地選項包括擁有頂級私人招待所風貌、品味綽約的一樓晶華會；近期全新改裝完成、空間可靈活的四樓貴賓廳以及地下三樓的晶英會。菜單選擇當中，龍蝦、鮑魚、雪蛤...等頂級食材仍不缺席，現場的花卉佈置，聲光音響設備、優質婚顧服務、以及酒水暢飲、蜜月客房等好禮也是面面俱到，全部保持飯店一貫的婚宴專案品質。

(中時 )