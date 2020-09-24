中共軍機近期頻擾台，今清晨台北市區空中響起轟隆巨響，引發民眾恐慌。對此，慶籌會秘書長陳宗彥今受訪表示，今晨國軍機隊從府前經過是進行國慶相關預演，今僅進行一半軍隊預演，9月29日及10月6日會進行全兵力預演，10月8日則會正是預演，請社會大眾不要誤解，也不用恐慌，並非外傳中共軍機侵台的傳言。

針對國軍於國慶表演預演，陳宗彥公布接下來預演時間，包括9月29日及10月6日會進行全兵力預演，空勤總隊則是會在9月27日通過府前廣場進行盤旋測試，上述兩段預演都是國慶大會橋段。

同時府前廣場也將進行夜間憲兵快閃連操演，從昨起至10月6日，每日操演時間為半夜12時50分至清晨3時33分；此外，今年將會有特色防疫英雄車隊，國軍車隊也將於明天跟28日進行預演，這段期間空勤、國軍相關車輛會進行操演。

陳宗彥說，過往國慶預演都是在凌晨進行，民眾也習以為常，選在清晨預演是避免造成民眾不必要影響，今年因國際及兩岸局勢特別，民眾顯得特別敏感，但不要因此造成不必要的恐慌。

陳宗彥強調，相關預演事前慶籌會都有溝通，並通報相關單位，像是空中兵力預演必須跟航管單位通知，過往相關國慶預演活動也沒事先對外告知，今年因情況特別所以特別說明，一切都是國慶預演，民眾無須恐慌，也勿以訛傳訛造成社會誤解。

(中時 )