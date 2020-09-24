國民黨昨天由黨主席江啟臣率黨務幹部及立委，送公投綁大選、食安等兩項公投的第一階段連署書到中選會，革實院長羅智強上午在臉書自曝送件期間與江啟臣的對話，以及他已感到中選會將卡案。

羅智強說，昨天和黨主席江啟臣一起送「還我公投」、「食安公投」第一階段連署書到中選會江啟臣說：「希望中選會不要卡案。」他吐槽江主席說：「主席太傻、太天真，中選會不卡案，請問如何向蔡英文交待？」而中選會果然不讓他失望，我們話才說完，把連署書送到中選會，中選會就毫不避忌的先做出「準備卡」的姿態。

他說，我們問中選會，法定最快何時可以審核完畢？問了20次，問了20次，問了20次，中選會不答就是不答，擺明就是要給你「天長地久」的審下去，這就是中選會、蔡英文對待人民公投提案的囂張態度。

羅智強喊話說「蔡英文，你對的起一輩子為公投奮鬥的蔡同榮？林義雄，你還可以繼續沉默不說話？」他告訴大家，中選會為什麼不回答何時審核完畢，他們顯然在考慮要用拖字訣，透透層層卡關，把這二項公投案卡過明年8月28日的法定公投日。

羅智強強調，他也要正告中選會，不要把人民當塑膠，如果卡公投「卡一年」這麼難看的事都做得出來，小心民意的怒火，在2022、2024年燒垮民進黨。他還是要再問林義雄，人民的公投權，容得蔡英文如此蔑視嗎？

(中時 )