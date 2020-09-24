5年前電玩競技教練杜弘宇與王姓女友在住處服用安眠藥後燒炭自殺，但杜卻一人獨活，士林地方法院依幫助自殺罪將杜男判刑2年8月，檢提上訴，台灣高等法院認為他失約被害人，原判決量刑太輕，改判刑4年。可上訴。

2015年8月17日晚下午，杜與女友先將零食交給朋友，計畫共赴黃泉，再到大賣場買木炭，服用助眠藥物在屋內燒炭自殺，晚間9點多，杜因屋內充滿木炭氣味，嘔吐後清醒，看到女友已經死亡，驚慌失措2小時後才打電話給母親轉報救護人員到場。

開庭時，杜稱兩人一起寫遺書，死者寫「生的時候沒跟我最愛的男人杜弘宇結婚，如果可以，我想跟他葬在一起」，還希望合葬，死者的父母能照顧杜的家人，並在同意器官捐贈上簽名服用安眠藥。但杜清醒後，王女的家屬不能接受，認為女兒是被強迫寫遺書，再遭杜男殺害。

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(中時 )