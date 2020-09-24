香港富三代男星林峯去年認戀小11歲網紅女友張馨月，不久兩人傳出登記結婚，林峯也證實，今年8月有路人目擊林峯和張馨月去商場約會，女方看來大腹便便，似乎將生產。近日港媒報導，林峯已為愛妻在深圳一間高級月子中心訂好「豪華套餐」，要價36萬人民幣（約154萬台幣），疼妻不手軟。

林峯家世顯赫，祖父林夢飛是出身黃埔軍校第5期學生，曾參加第二次世界大戰，父親林華國是廈門的著名地產商，傳聞身家有百億，而林峯出道當藝人後，靠自己打拚傳也累積了約81億身家，去年他閃婚終結黃金單身漢身分後，曾有媒體報導，他每月砸約400萬台幣給老婆當家用兼零用錢。

今年8月，有網友在深圳商場遇到林峯夫妻，兩人都戴著口罩，張馨月上半身穿寬鬆上衣，露出纖細美腿，目擊者則說，從很多角度看來，張馨月都明顯像是已懷孕，更推斷：「在平安金融中心遇到了林峯，和他老婆張馨月，跟我朋友看蔚來的車，正好他們也在，就這樣跟林峯對視了一眼擦肩而過，跟明星最近的一次了，他老婆快生了吧。」

據《香港01》報導，林峯最近忙拍戲，無法時刻陪伴太太，但據網友爆料，他已為太太訂好頂級月子中心，有一對一私人管家、多位護士照料，嬰兒有獨立照顧的房間，且頂級套房不僅寬敞，還有空中花園，一般人訂的普通套餐大約4、5萬人民幣，而林峯所指定的奢華套餐要價36萬，對此，經紀人至今對林峯是否將當爸，都沒正面回應。

(中時新聞網)