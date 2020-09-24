歐系外資出具最新廣達(2382)報告，調高目標價，由先前的69.5元至88元，評等為「買進」。

歐系外資將今年和明年廣達EPS分別上修26%、19%。調高獲利估值的4大因素分別為:一、上半年獲利優於預期。二、WFH和LFH帶動的消費型NB的暴增，尤其是在教育市場端的Chromebook。三、逐漸淡出Apple Watch組裝業務。四、伺服器雲端業務的成長。

廣達第2季稅後純益62.52億元，季增142.42%、年增57.56%，每股純益1.62元。上半年稅後純益88.31億元，年增24.5%，每股純益2.29元。廣達第2季和上半年都呈現3率3升，第2季毛利率為6.21%，營益率為3.52%，稅前淨利率為3.05%；上半年毛利率5.65%，營益率為2.59%，稅前淨利率為2.6%。董事長林百里日前在法說會表示，今年筆電和雲端都是正向成長，第4季需求仍旺。過去季節性因素對廣達影響很大，但現在是供應面趕不上，第一次發生「材料趕不上訂單」的情形。全年度獲利年增將是雙位數成長。

對於廣達逐漸淡出Apple Watch組裝，外資也給正面肯定，預估未來伺服器的營收可以填補Apple Watch減少的部分。廣達從第一代Apple Watch開始組裝，是最早切入該業務的代工廠，也是Apple Watch的主要組裝製造商，但該業務發展多年，儘管為廣達帶來龐大營收，但對廣達獲利貢獻始終不見起色。廣達董事長林百里也曾在法說會上強調，「賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。

(時報資訊)