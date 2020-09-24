永豐餘（1907）投控旗下永豐實（6790）預計第四季登錄興櫃交易，總經理徐志宏表示，未來將持續深耕紙品、擴大潔品市場布局，並因應消費者結構及市場需求變化開發新產品，如針對未來消費商機可期的寵物及熟齡族群，將不排除擴大相關產品品項。

永豐實雖受中國大陸防疫封城影響，2020年前8月自結合併營收65.76億元、年減5.5％，但受惠產品組合及銷售策略調整得宜，上半年歸屬母公司稅後淨利達6.4億元、年增達1.7倍，已賺贏去年全年的4.64億元。

永豐實財務長暨發言人陳佩雯表示，公司致力調整產品結構、提升生產效益，如去年推出的「五月花」厚棒衛生紙，對公司而言就是產品結構調整。今年受惠市場需求增加，帶動產量同步成長，亦使永豐實的生產規模經濟效益顯現。

永豐實總經理徐志宏指出，去年6月推出的五月花厚棒衛生紙，半年便貢獻公司營收突破1億元，預期今年業績可望再大幅成長逾5成。而中秋連假倒數，看準烤肉聚餐使用廚紙需求大增，對於新上市的五月花厚棒廚紙銷售表現亦有信心。

永豐實「橘子工坊」第二季推出洗淨病毒洗衣精及制菌清潔噴霧、8月底推出全球首見的無添加水「五合一」洗衣金球，9月底「五月花」再推出厚棒廚紙。徐志宏表示，今年的新品已全數推出，預計明年首季將再推出紙品、潔品新產品。

展望後市，永豐實除致力精進調整產品組合及生產結構，亦將因應消費者結構及市場需求變化，繼續深耕紙品市場、擴大潔品市場，發揮旗下永昇圃擁有的研發製造優勢。徐志宏表示，如未來寵物及熟齡族群消費商機顯現，將據此開發相關紙品、潔品等商品。

(時報資訊)