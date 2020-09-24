美股9月以來持續下跌，財政部長蘇建榮今天表示，美國的資金行情還是在，台灣這兩天稍跌，但整體看來，能量也還在。另外，針對台海緊張，也使得台股波動，立委詢間國安基金是否繼續護盤？蘇建榮表示，國安基金委員會將在10月12日開會，會進行討論。

蘇建榮今天出席立法院財政委員會，會前受訪時表示，近期美股跌比較兇，主要是受國際情勢影響，疫情還是蠻嚴峻的。蘇建榮表示，台股這兩天稍微跌，但整體來看能量還在，每天包含上市櫃交易量約新台幣2500億元，基本上還是有些動能存在。

國民黨立委賴士葆質詢指出，台海情勢緊張，台股震盪，國安基金是否要持續護盤；財政部長蘇建榮表示，國安基金委員會將在10月12日開會，會進行討論。

蘇建榮表示，台股最近稍微跌，但沒有波動那麼厲害，國安基金決議是委員會共識決，不是他個人可以說要或不要。國安基金預計10月12日開會，屆時會審視當前情勢進行討論。蘇建榮說，台灣經濟比亞洲四小龍好，就算和世界各國相比，表現也很不錯，顯見基本面有撐。

(時報資訊)