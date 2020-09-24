美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間23日表示，華府正在評估與中共中央統戰部有關連的兩個機構，懷疑其對美國學校、商界與政界展開滲透工作。

路透報導，蓬佩奧在一個活動發表演說，警告美國聯邦及地方政府政治人物，對於接近中國外交官員要抱持警愓，因為雙方接觸可能是中國政治滲透或間諜工作的一部分。

蓬佩奧表示，美國國務院正在檢視美中友好協會（US—China Friendship Association）與中國和平統一促進會（China Council for the Promotion of Peaceful Reunification）的活動，懷疑上述機構正試圖影響美國的學校、商業團體和地方政治人物。

另一方面，蓬佩奧表示，對於使用什麼字眼，用來描述中國在新疆對維吾爾族穆斯林所作出的行為，華府正在進行評估，將用最準確的字眼形容相關行為，以反映實際情況。

(工商 )