美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)於美東時間23日表示,華府正在評估與中共中央統戰部有關連的兩個機構,懷疑其對美國學校、商界與政界展開滲透工作。

路透報導,蓬佩奧在一個活動發表演說,警告美國聯邦及地方政府政治人物,對於接近中國外交官員要抱持警愓,因為雙方接觸可能是中國政治滲透或間諜工作的一部分。

蓬佩奧表示,美國國務院正在檢視美中友好協會(US—China Friendship Association)與中國和平統一促進會(China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)的活動,懷疑上述機構正試圖影響美國的學校、商業團體和地方政治人物。

另一方面,蓬佩奧表示,對於使用什麼字眼,用來描述中國在新疆對維吾爾族穆斯林所作出的行為,華府正在進行評估,將用最準確的字眼形容相關行為,以反映實際情況。

(工商 )