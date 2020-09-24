日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，婚後生下一對子女，夫妻間感情卻沒因有了孩子而變淡，仍舊濃情密意，兩人也經常透過社群，跟粉絲分享生活點滴，而福原愛昨分享「大事」，剪去了留了好久的長髮，背後原因相當暖心。

福原愛多年來留著及腰長髮，加上她白皙的膚色、甜美的笑容，讓她看起來猶如日本娃娃一樣可愛，即便成為人妻與人母，她也沒為了輕鬆照顧孩子，而剪去自豪的烏黑長髮，但她為「別人」這麼做了。

福原愛昨晚(9/23)在臉書貼出一系列照片，赫見她大半長髮握在設計師手中，一剪就剪掉30公分長，如今頭髮長度約在胸前，搭配原本的娃娃頭瀏海，看起來反倒更減齡，被讚「愛醬剪短更像美少女」、「剪完頭髮變18歲」。

福原愛也道出毅然剪髮的原因，表示之前還是選手時，用成績來報答培訓她的人，如今不是選手了，仍希望幫助他人，因此想到了珍愛的頭髮，雖然減去30公分的髮量捐出不是特別多，還是希望「可以幫助別人，給別人力量，我們一起加油」。

(中時新聞網)