警方並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。（陳世宗攝）

該詐騙集團的教戰手則等證物，教剛入門的年輕人如何行騙的SOP。（陳世宗攝）

陳姓男子等14人，在南投武界段承租原住民保留地，搭建詐騙機房專門行騙大陸河北省邯鄲市民，警方發現沿路有設置監視器監控行經人車；動員30名警力揹負重裝備及攻堅器材，徒步自山背以迅雷不及掩耳速度攻堅破門，當場逮捕陳嫌等14人，並查扣行動電話等，行騙2個多月得手人民幣300多萬約台幣1500萬元，全案正擴大偵辦中。

刑事局中部打擊犯罪中心日前獲報，在南投縣武界山區有詐騙集團架設詐騙機房，警方調查發現該詐欺集團為躲避警方查緝，向原住民租用「武界段」森林保留用地，以一年20萬元租4公頃，並雇用工人於山坡地搭建違章鐵皮屋隔間作為詐騙機房，並沿路設置3處監視系統監看外部動態，

警方表示，陳嫌每週會開四輪傳動的車子，下山1次採買大量菜、肉及日常生活必需品，鐵皮屋裡有冷凍庫；除有客廳、廚房外，並隔成6間房住14人，全部是男性。

專案小組經過蒐證後，於17日下午動員30名警力，揹負重裝備及攻堅器材，徒步自武界山下攀登約1小時崎嶇山路，從山背抵達詐騙機房，從以迅雷不及掩耳之速度攻堅破門，當場逮捕機房內14名犯嫌，並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。

警方指出，主嫌是40歲的陳男詐騙集團14人，年齡從25歲到40歲間，有些有詐騙前科，以「前輩帶後進」的方式，教導剛入門的年輕人行騙大陸河北省邯鄲市民，以大陸公安電信局欠費為由，詐騙2個多月得手300多萬人民幣近1500萬台幣，被害人約97人，詐騙所得都先匯入大陸人頭帳戶再轉匯到台灣主嫌帳戶。

警方表示，全案經調查後，已將陳嫌等14人，依詐欺等罪嫌解送南投地方檢察署偵辦中。

(中時 )