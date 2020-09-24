彰化縣花壇國小特教組長吳姵瑩，以愛心及同理心投入特殊教育工作，用耐心及熱情陪伴和輔導小朋友，獲得今年彰化縣特殊優良教師銅質獎的殊榮。她說，教育是改變生命的力量，將堅持初心，繼續前行，為教育、為孩子奉獻一己之力。

熱血的吳姵瑩，從事教職，選擇更大的挑戰，投入特殊教育，自製教具，與孩子玩在一起，積極讓孩子參加課外活動、練唱手語歌等，培養人際關係，甚至參加領袖成長營，開拓他們的視野，輔導他們正向思考、尊重與包容，一步一步讓孩子恢復自信，重現笑容。

「每克服一步障礙，突破一個難關，都讓人開心不已！」吳姵瑩最難忘，班級跳繩比賽練習之際，輔導的小男童一直跳不成功，想起有位老師分享過「跳繩應依身高做調整」，她調整了之後，小男孩順利地跳起繩來，「哇！我會跳了」小朋友雀躍的笑容，讓人很開心、感動，其實只要在一些細節、關鍵作一些調整，都可能有大突破。

吳姵瑩開心，帶孩子們參加領袖成長營，小男孩也參加，變得更有自信了，不再退縮，會向大哥哥請教，主動學習，更會體察人意，在回家之際，也會向她揮揮手，努力學電腦動畫。吳姵瑩說，從事教育工作，看到學生成長，每天都很充實，常常也很想謝謝學生，生命的意義一起來完成。

(中時 )