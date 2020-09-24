新聞深喉嚨 內在「顏色」使然？ 時力衛環召委投DPP 萊劑美豬打半套？

立法院常設委員會進行召委選舉，握有關鍵票的時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會，將票投給民進黨立委洪申翰，但洪中籤後卻禮讓給陳瑩擔任召委，引發外界爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目中直言，「王婉諭會留下一個紀錄，就是時代力量支持民進黨、支持美豬」。

黃暐瀚在政論節目「新聞深喉嚨」中說，對於投票結果一方面意外，一方面也不會，意外的是蔣萬安真的上了，原本以為他不需要抽籤，不意外的是王婉諭沒有選擇站在時代力量跟民眾承諾的那一邊，並不是要多麼口誅筆伐去責備王婉諭，根據立院職權行使法，每個立委都獨立行使職權，王婉諭有權投給任何人，包含她自己，因為在衛環委員會，大家所最關注的美牛美豬議題，如果衛環委員會以目前的狀況，今天是蔣萬安好運去抽到，要沒抽中，很可能是兩位民進黨的立委當召委，若真是他們當召委，那未來1月1號美豬進來後有疑慮， 希望排衛福部長陳時中等部會首長報告時，召委說先處理其他東西，那官員就不用來了。」

黃暐瀚提到，台灣民眾黨今天的五席，兩票投給國民黨，兩票投給自己，另一個是兩邊都收推薦書，因為他們說基於朝野平衡，沒有支持藍營，但台灣要平衡，「至於王婉諭講說對國民黨不放心，我這邊公開講，你當然可以不喜歡藍營，你可以不要投給民進黨，但你可以投給自己或不投票，就會出現一個制衡，可是你選擇投給洪申翰，但對方說自己資歷不深讓給陳瑩。」

黃暐瀚進一步說，「我要說今天不是我對民進黨多麼地覺得說它一定會亂搞，而是這不就是民主制衡的精神嗎？但時力自己講說對美豬不放心，要求官員開公聽會，但對方一個官員都沒有來，結果你氣噗噗完，卻把票投給民進黨，那這樣在野力量是監督力量嗎？王婉諭會留下一個紀錄，就是時代力量支持民進黨、支持美豬。」

最後，黃暐瀚認為，因為這種投票是黨團決定，那如果不是黨團決定，那應該要處分王婉諭。

而針對關鍵一票引發爭議，王婉諭在投票結束後也在臉書寫下，洪申翰與她在諸多兒少的相關議題上有非常緊密的合作，例如與兒少代表的座談、國際兒童人權公約的落實與推動、氣候變遷議題如何建立機制讓青年更發聲等，還有冷門的《精神衛生法》洪申翰都有關注，對於如何給下一代更好的成長環境，相信和洪委員的目標都是一致的，因此決定支持洪做召委。

至於，洪申翰禮讓召委，王婉諭直言，「雖然意外，也感到有些遺憾。但，我們的改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。」

(中時新聞網)