昨日立院衛環委員會召委選舉，時力立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，引發外界質疑「時力是民進黨側翼」，今日有媒體問到為何沒支持國民黨立委蔣萬安，王婉諭回應「蔣萬安是很合理的人，可是國民黨從監院人事案以來不停癱瘓議事，所以無法支持。」

開放美豬進口爭議持續，預料立院衛環委員會將成新會期指標，昨日委員會召委選舉，時力立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰。事後國民黨總召林為洲批「時力是在裝肖維、騙選票嗎？當綠營側翼改不過來了嗎？」民眾黨立委高虹安也對此表示「匪夷所思。」

本屆立院衛環委員會共15席，國民黨5席、民進黨9席、時力1席。本次召委選舉，國民黨推蔣萬安，民進黨推陳瑩、洪申翰，昨日王婉諭投綠營洪申翰，最終蔣、陳、洪3人同為5票，抽籤3搶2，蔣萬安及洪申翰抽到，結果洪禮讓給陳瑩。

王婉諭說，衛環上除了美豬美牛外，還有兒少、精神衛生領域，過去也有過和洪申翰合作的經驗，因此才會投給洪。事前並不知道洪申翰會禮讓，對此也感到意外、遺憾。

至於會不會要求民進黨道歉，未來還會不會合作，王婉諭回應，其實應該檢討召委推選制度，不該用禮讓的方式決定。這次投給洪申翰也不算合作，只是就事論事，只要態度一致，跟各黨都有合作的可能。

(中時 )