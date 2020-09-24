勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所24日發布《2030電動汽車趨勢展望》報告指出，全球電動車市場在過去兩年內快速成長，截至2019年為止，全世界共銷售超過200萬輛的電動車，占所有汽車銷售總數的2.5％。

儘管2020年的新冠肺炎造成產業短期衝擊，但整體而言，2020年電動車產業成長趨勢仍然強勁。勤業眾信歸納，「消費者信心指數改變、政策與立法因素、汽車原廠經營策略、商用車市場成熟」為電動車產業四大成長動能，期望協助業者快速從疫情衝擊中恢復，並建立未來發展藍圖。

勤業眾信汽車產業負責人鄭興表示，由於消費者偏好改變和各國政府的法規與政策誘因，提供許多電動車相關的配套政策和措施，電動車的發展更加快速。

2019年的電池電動車銷量自2018年起即增加六成，占全球電動車的74％，主要原因在於歐盟制約來自汽車的碳排放量與時間，汽車原廠必須調整旗下內燃機及電動車的比率；而中國大陸電動車市場接受度高、市場大、成長快速，也是推動電動車發展的因素。

(工商 )