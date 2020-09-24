受制美國高科技股周三再度下殺，包括臉書、控股谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、微軟、蘋果與特斯拉等，都臉色鐵青影響下，使台股電子族群於周四甫開市即籠罩沈重賣壓，如權王台積電、鴻海、和碩與聯發科等領頭科技股向下修正。

而金融、傳產等權值股包括國泰金、富邦金、兆豐金、台塑四寶、台泥、遠東新與統一等，也都表現不振下，使盤勢開低殺低，迄上午11：00的加權股價指數暫報12301點，大跌282點，季線再度失守，跌幅2.25%，成交1444億元。

早盤迄目前的盤中最低點一度來到12280點，唯多空在低檔12300點決戰並未過分悲觀，因為隱見國家隊法人與官股券商等，逢低酌予布局，現下盤面上的多頭指標，暫以聯電、茂矽、碩禾、金像電、嘉澤與力旺等股為核心，不過，市場同度相對有限，使散戶再度上演多殺多窘境。

值得關注者，係盤勢雖重挫逾200點，但上市、櫃股票早盤以來僅見華冠、太空梭、愛山林、麗正、高興昌、新晶投控與華美鑫等7檔一度高掛跌停板；目前跌幅逾7%者，上市、櫃股票加總約14檔，若擴大跌逾5%者，則逾54檔，顯示整體殺低意願並未如想像中嚴重，只是短線進場接手買氣暫呈停、看、聽之觀望現象。

現下跌幅較沈重股票包括天剛、金雨、新零售、系統電、三洋紡、麗台、萬旭、佳總、太欣、南電、如興及麗正等。

唯盤面上仍見部分中低價股逆勢衝高，而攻高觸頂亮燈漲停者，包括泰茂、泰谷、福華、天瀚、倫飛、新世紀、綠電生及日揚等計17檔股票，產業面則觸及Led、太陽能、觀光與筆電等，顯示大股東看多後市者，似無畏短線回檔整理的無理性殺盤。

不過，台股短期能否止跌回穩，基本上仍需視美股多空動向而定，在跌破季線並與現貨指數明顯拉開差距後，短線操作或仍暫宜低調與保守，逢高減量經營，持盈保泰再伺機而動為宜。

(工商 )