現在資金行情持續延燒，房市頻頻傳出賣到嚇嚇叫的訊息，但是現在的房子，真的這麼好賣嗎？據今（24）日最新出爐的調查顯示，北台灣待售建案數約1,439筆，已創下最近8季新低。

據住展雜誌統計，北台灣今年Q3銷售中新成屋、預售屋建案數量為1,439個，較今年Q2大減81個，季減幅約5.4％，創下2013年以來單季減少建案量數最多的紀錄。若與去年同期相比，則減少61個，年減幅約4.1％。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市在疫情威脅之下，復甦的力道強到出人意表。自5月中疫情趨緩後，因低利、資金氾濫催生出新一波購屋熱，買方積極進場，新建案完銷的速度快得驚人，以致於銷售中建案數量快速降低。

北台灣三都當中，以新北市銷售中建案數量減少最多，較上季少31個，季減幅約7.3％、年減幅約8.7％。

其次為桃園市，Q3建案數量降至374個，比上一季減少28個，季減幅約7％、年減幅約4.1％。

(工商 )