大一新生深入探索在地議題與重要景點，從中培養溝通表達、團隊合作、解決問題等核心能力。（陳世宗攝）

市府民政局長吳世瑋及大肚區長白峨嵋特前往為學生加油打氣，並肯定學生能深入社區、深耕地方。（陳世宗攝）

靜宜透過「青年領袖培力工坊」，建構學習新型態，參與的學生，在聚焦且具體的踏查議題中，產生感動、凝聚共識，培育跨域思維。（陳世宗攝）

靜宜大學「2020青年領袖培力工坊」，培育跨域及創新人才；未來持續與在地居民交流討論，共同探索相關議題。（陳世宗攝）

靜宜大學「2020青年領袖培力工坊」，以「場域認識」、「議題探勘」及「聯合國永續發展目標（SDGs）」等主題，協助大一新生融入大學生活；並實地踏查大肚區，深入探索在地議題與重要景點，從中培養溝通表達、團隊合作、解決問題等核心能力，也為全球永續發展而努力！

靜宜大學校長唐傳義指出，透過「青年領袖培力工坊」，建構學習新型態，參與的學生，在聚焦且具體的踏查議題中，產生感動、凝聚共識，培育跨域思維；在團隊合作中，截長補短，成為具未來視野、獨立思考、問題解決力的專才。

靜宜大學「閱讀書寫暨素養課程研發中心」主任陳明柔說，該校鑑於社會變動快速，為啟發新生學習興趣、發掘潛力，展開新的學習歷程，自2014年起啟動「青年領袖培力工坊」。透過外聘的體驗教育業師，結合校內「閱讀書寫暨素養課程研發中心」教師群，每年設定主題，以營隊方式，協助認識學校周遭環境、在地文史及相關議題等，成為具跨域及創新的人才。

台中市大肚區長白峨嵋指出，期望師生在實地走訪及踏查後，能更瞭解大肚的人文與歷史，進而喜歡上大肚。也希望以學生的視角，擴大學習想像，帶出獨特觀點，未來持續與在地居民交流討論，共同探索相關議題。

陳明柔說，今年規劃3天2夜的營隊，是靜宜很重要突破，讓參與的120名不同系所學員相互激盪，作為跨領域合作的開始！藉由大型營隊，讓學生「做中學」，將學員帶進在地實踐場域中，並透過青年的視野看台灣鄉鎮、發表新提案，提供在地夥伴參考。

陳明柔表示，此次也結合「聯合國永續發展目標（SDGs）」，將節能減碳、產業發展、都市計畫及氣候變遷等相關議題導入課程中，讓學生瞭解「生活中的小事，其實是世界的大事」，很多行動的決定，有如「蝴蝶效應」影響他人。

值得一提的是，曾參與營隊的學長姐也實踐靜宜「利他」精神，給予無私陪伴及領導，並建立與傳承彼此的情感連結。學員的表現、為報告專案而挑燈夜戰的精神，讓教師群十分欣慰與感動！

陳明柔強調，此次營隊由校內專兼任老師擔任分組導師，引導學生前進大肚，實地踏查趙氏宗祠、磺溪書院、農會糧倉、瑞井社區、大肚青春會館、追分站、大肚站、井仔頭等機構與景點，共同探索在地議題。課程也導入聯合國永續發展目標（SDGs），期望建構跨領域學習的場域及課程，並深化閱讀理解與敘事力，提升學生的溝通表達、團隊合作、系統思考及問題解決等核心能力。

(中時 )