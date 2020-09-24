教育部在缺乏法律授權的情況下，以行政命令廣開後門，破壞師資聘任制度，讓各大學以契約聘任編制外教學人員（以下稱專案教師），衍生諸多高教亂象，特別是年輕學者想到大學任教，任教機會遭排擠，只能擔任專案教師，立法委員張其祿認為，這起現象已成為學術界陋習，年輕老師甚至不敢對外吐苦水，擔心找不到工作，釀成高教寒蟬。

私校工會今（24）日召開記者會，說明大學專案教師亂象。包含：（一）年輕世代專案教師被血汗剝削、工作權無保障、（二）大學浮濫以專案教師取代專任教師，破壞原有大學由編制內專任教師治校的結構，不利高教發展；（三）大學聘任已退休教師為專案教師，排擠年輕世代進入大學任教機會。

私校工會指出，專案教師幾乎無任何法律規範及保障，權利義務完全由一紙契約決定，專案教師為保住工作，經常被迫接受不合理工作條件，例如比一般專任教師授更多課，但薪資卻更低、無償且超時過勞的行政工作等，就算表現傑出，聘期一旦屆滿，仍被學校無理由不續聘，就像免洗筷一樣被用完即丢。

私校工會以康寧大學為例，校內五系一院的學術主管與副校長，都是專案教師兼任，形成編制外教師領導並考核編制內教師的怪象。更誇張的是康寧大學健康照護系系教評會委員，幾乎都是編制外專案教，於是產生非正式教師決定正式教師是否續聘的荒謬現象。

私校工會也提到，中原大學及康寧大學都有將應投保勞保的專案教師違法投保公保，以規避僱主責任的情形；更嚴重的是，由於聘任專案教師未有年齡限制，許多大學紛紛聘任已退休教師為專案教師，排擠年輕世代博士進入大學任教機會。

依教育部公開資訊107學年度公私立大專總計，全國共聘任3091名專案教師，占全體專任教師6.84％；108年度專案教師增至3405人，占全體専任教師4％，年成長率達10.16％，107學年度專案教師比達20％以上的16所，108學年度增加至23所。

私校工會指出，包含澎湖科技大學及台灣科技大學，都是專案教師高占比的學校，可見大學無論公私立，都有逐年增聘專案教師的趨勢，教育部若持續不加以規範，恐怕問題會更加惡化。

立法委員張其祿表示，現在因為年改，導致許多資深教師不願退休，而選擇延任，如此便讓年輕學者缺乏任教機會，為了糊口，只好先擔任專任教師，委屈自己吞，卻也不敢對外說明，導致陋習無法解決，淪高教陋習。

私校工會理事長尤榮輝則說，專案教師問題已存在21年，反映的教師人權與世代正義被傷害，以及大學師資約聘化的問題，該會已向監察院陳情，監委賴鼎銘也表明將啟動調查，但工會仍呼籲教育部，盡速公告晉用專案教師管理辦法，以及大專校院編制教師的工作內容，並定期查核與公開結果，同時更應當限制大專校院聘任專案老師人數的比例，不能無限擴張。

(旺報 )