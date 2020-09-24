雞籠城隍文化祭擲杯定案夜巡取消，推Q版城隍國旗口罩護民眾。（基隆城隍廟提供／吳康瑋基隆傳真）

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與繞境活動，特別擲杯請示城隍爺如何辦理，廟方擲杯結果，城隍爺八杯聖杯指示，今年夜巡取消。

廟方指出，城隍爺指示日巡遶境改為在海洋廣場定點祈福，因為疫情造成人心惶惶，今年廟方也特地邀請，潮州城隍12家將演出祭改，並在現場發放鹹光餅給民眾吃平安。

廟方表示，今年不邀請友廟，出發前至慶安宮與奠濟宮參拜後，至海洋廣場祈福，活動規模縮小，基隆護國城隍廟歡迎大家隨香參與，鼓勵大家參與活動時全程戴口罩，做好防疫工作，因此，廟方也貼心準備3000個Q版城隍黃色與白色口罩，將發放給協助的城隍廟義工與隨香信徒們。

廟方指出，原訂的藝文活動改為靜態藝文特展，將自27日至10月16日，在基隆文化中心一樓大廳，舉辦台灣手工神轎雕刻特展，希望在中秋節帶給民眾不一樣的文化藝術饗宴。

(中時 )