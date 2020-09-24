雖然投籃命中率、三分球、籃板與助攻都不如對手，但熱火有著替補好手赫羅以及強悍防守，最終112比109驚險獲勝，並且取得3比1聽牌優勢。

赫羅完全不像是剛踏進NBA的菜鳥，這場比賽反而打得比先發五虎還要出色，出手21次全隊最多，命中14球同樣是全隊之最，飆進5顆三分球，37分、6籃板、3助攻，得分創生涯最佳，是熱火能夠在第四節穩穩領先進而拿下勝利的關鍵人物。

熱火獲勝的另一個地方就是防守，整場比賽即便投籃命中率、三分球命中率、籃板球、助攻次數都不如塞爾提克，但在壓迫性的防守下製造對手19次失誤，然後利用對方失誤快攻得分，尤其是第四節製造塞爾提克出現7次失誤，有驚無險地拿下勝利。

除了赫羅外，卓拉吉奇22分、5籃板、3助攻，吉米巴特勒24分、9籃板、4助攻，阿迪巴約20分、12籃板、4助攻。

塞爾提克整場比賽投籃命中率48.1%、14顆三分球、44籃板、28助攻都比熱火還要好，可惜全場的19次失誤造成無法挽回的致命傷害。

上半場6投0中的塔圖，第三節攻下14分，全場28分、9籃板、4助攻，傑倫布朗21分、9籃板，肯巴沃克20分、4籃板、5助攻，史馬特10分、11助攻，海沃德14分、7籃板。

赫羅賽後受訪時表示，整場比賽手感非常好，也很專注在球場上，很高興能將平時訓練的能量展現出來，這場勝利對於球隊相當重要，希望能繼續維持這樣的手感幫助球隊過關斬將。

(中時 )