前總統馬英九22日受中正大學紫荊講座教授、行政院前院長江宜樺邀請赴中正大學演講，呼籲政府重視兩岸關係問題，否則「一旦政策錯誤，千萬人頭落地」。此話引發各界關注，民眾反應兩極；有人覺得危言聳聽，也有人直言兩岸現況確實緊繃：「馬英九好歹當過總統，連他都出來警告了！」

馬英九演講以「台灣安全嗎」為主軸，提出各項數據證明兩岸目前狀況緊張，同時也細數自己執政時各項措施，馬也重提「九二共識就是一中各表」，是中台面對台灣主權及定位問題為了應付當前情勢的處理，蔡政府否認九二共識，是否能提出替代的方案處理主權跟定位問題，處理問題要很現實，九二共識確實有他實質功用存在。

談到在總統大選輸了以後，不僅民進黨，就連國民黨內部也對九二共識提出質疑，馬英九質疑，否認者是否能提出替代的方案處理主權跟定位問題？處理問題要很現實，九二共識確實有它實質功用存在。不僅如此，馬也重申兩岸關係問題的重要性，否則「一旦政策錯誤，千萬人頭落地」。

此話一出，引發不少討論與兩極意見。有人直言：「馬英九好歹當過總統，連他都出來警告了！」也有網友認為：「綠營真的開打的話，應該飛天掃帚跑第一」、「台灣年輕人不知戰爭的殘酷」、「兩岸開打對誰都沒好處」、「可憐天下父母心，我們做父母的人都為下一代在擔心」、「台灣的年輕人！願意為別人的榮華富貴、名利權勢而死嗎？所以美國人不是笨蛋！他要的是台灣錢！沒錢誰理你！」也有人擔心馬英九的語意被扭曲，希望馬能減少發言。

(中時新聞網)