亞諾法(4133)前8月COVID-19產品的營收占比已達21%，後續將陸續推出新品，業績可望逐漸加溫，今日股價開低後，低接買盤踴躍，股價由黑翻紅，多空在80元處拉鋸，漲幅在5%以上。

亞諾法在疫情爆發開始即積極規劃一系列產品，至前8月，COVID-19產品的營收占比已達21%。目前Elisa技術的病毒抗原酵素試劑、抗體酵素免疫分析試劑、抗原快篩檢測試劑、中和性抗體檢測、治療性抗體及疫苗等產品也都在開發中，未來將大力推廣，可望對業績貢獻將逐步加溫。

除了檢測快篩之外，亞諾法其實也在發展抗體藥物、疫苗等相關產品，一般施打疫苗需要有方法知道中和抗體有多少，才能知道有多少的防禦力，公司正開發中和性抗體檢測，並計劃和疫苗公司合作。抗體藥物、疫苗也都在發展中，3株候選抗體已有1株完成人類，疫苗還在動物實驗階段，未來希望和大廠合作。

(時報資訊)