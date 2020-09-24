記憶體模組廠十銓(4967)配息約0.93元，今日除息，開盤參考價34.95元，受到美股大跌，台股跌破季線衝擊，該股股價開低，早盤跌1元至33.95元，暫時呈現貼息。

十銓8月合併營收衝上6.57億元同期新高，比7月營收增約8.16%%，年增率達31.2%；2020年1~8月合併營收50.18億元，年增8.88%，亦創下同期新高；電競、SSD銷售成長為帶動營收的主要成長力道。在疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中業績表現仍亮眼。

第一季受惠強力拉貨帶動記憶體價格上揚，十銓首季已賺逾去年整年，單季獲利寫下歷史新高，第一季EPS高達2.28元。第二季世界各國解封回補庫存、宅經濟及各種遠距應用需求，第二季營收逆勢成長；展望未來疫情仍存在變化，公司將專注經營策略，持續朝提高獲利的營運目標前進。

十銓上半年營收及獲利均創新高；2020年上半年合併營收達37.52億元，年增約7.48%，稅後淨利1.87億元，每股稅後盈餘（EPS）2.83元，比去年同期轉盈。

展望下半年，記憶體市況平平，價格震盪趨跌，使得獲利可能不及上半年亮麗。

十銓積極布局B2B、B2C市場，並將持續以品質，銷售與庫存管理能力，維持獲利，今年仍將交出好的營運成績。

(時報資訊)