太陽能公司SPI Energy宣布啟動電動車投資，將成立一家電動車子公司，受此激勵，周三股價逆勢飆升1236.52%，收在每股14美元，盤中一度暴漲3,100%。

受大型科技股下挫拖累，周三美股主要指數大跌，標普500指數跌逾2%，那斯達克指數更暴跌逾3%。

周三盤後，SPI Energy股價再漲21.21%，報16.97美元。受惠於這一波飆升，SPI Energy的股票市值已從約1500萬美元暴增至約4.6億美元。

SPI Energy主要為企業、住宅、政府與公共事業客戶及投資人提供太陽能電力解決方案。該公司周三宣布將在加州矽谷成立全資子公司EdisonFuture，負責設計與開發電動車與電動車充電技術。SPI Energy總部設於香港，但業務遍及中國、日本、歐洲、北美與澳洲等主要市場。

這項戰略計畫表示該公司將迎頭挑戰特斯拉此類電動車公司。SPI Energy執行長彭小峰在聲明中表示：「正如同特斯拉所展現的，在可再生能源領域中，端對端（end-to-end）商業模式能創造出可觀的價值。在電動車與充電業務納入我們多元化的太陽能事業後，SPI Energy的定位將在於可再生能源的未來」。

(時報資訊)