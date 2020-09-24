秋冬新冠肺炎疫情恐再起，且若合併流感恐會出大事！胸腔暨重症醫師黃軒指出，新冠肺炎會合併感染的病毒，不只有流感而已，還有許多病毒和細菌，而新冠肺炎合併感染會影響重症率和死亡率，最可怕的是恐引發免疫力大爆炸，造成毀滅性大災難。

黃軒表示，感染流感病毒或新冠病毒，引發重症狀態通常死於「發炎風暴」、「繼發性的抗藥性細菌感染或霉菌感染」，其實不是新冠病毒本身的感染。而會合併新冠病毒共同感染的病菌，不是只有流感而已，像是細菌、黴菌也都會一起感染。

黃軒指出，大家應在乎新冠的合併感染，因為會影響「重症率」和「死亡率」！它是讓病人住院天數延長、消耗更多醫療量能、引發急性呼吸窘迫症的原因之一。根據大陸和巴西研究指出，合併感染細菌霉菌者中70.6%的人需在加護病房治療，而有共同感染症狀的新冠患者死亡率提升2.5倍。

黃軒也說，根據研究資料顯示，容易發生共同感染的人有兩種：「新冠肺炎的重症患者」與「中年人」。新冠肺炎感染者的年齡中位數落在47歲，而併有共同感染問題的個案，年齡中位數是51歲。

黃軒解釋，新冠肺炎重症容易併發共同感染，是因為「發炎連鎖反應」，讓人的免疫系統遭受打擊；而新冠病毒攻擊下使「肺泡受損」，容易引起更嚴重感染；另新冠病毒大量殺死體內淋巴細胞，恐讓「腸道免疫系統失守」，讓有毒的細菌甚入血液，可能造成敗血性休克；且新型冠狀病毒容易叫其它病毒「一起攻擊」你的免疫系統。

黃軒也補充，「病毒感染引發死亡，可能不會是病毒。」而是「免疫力大爆炸」或是繼發其他病菌感染，而上述兩點才是共同感染的致命傷，千萬別以為只有流感病毒才可怕，其實百種病毒、細菌和霉菌等，都會伺機引發毀滅性大災難。

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(中時新聞網)