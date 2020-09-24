民進黨政府推出的108課綱不僅將中國史併入東亞史且大幅刪減內容，還被質疑有美化日本殖民台灣之嫌。新黨籍台北市議員侯漢廷更踢爆，有媒體報導他批評108課綱的媚日問題後，就被教育部找上施壓。

侯漢廷在臉書發文表示，由於他在節目上談了關於是次108課綱的問題，有媒體朋友本來希望再採訪並報導，或者單純引述他節目上的說法。

侯漢廷說，他很樂意，也準備提供資料，尤其是高中歷史課綱112頁的說明欄，將日本侵略寫成了「甲午戰爭後，也開展了對台灣、中國東北與朝鮮的計畫性移民」，完全美化日本在台屠殺的事實，令人髮指。

然而，媒體之後卻卻告訴侯漢廷，報導做不成了。因為教育部有來「溝通」；而有報導的媒體，也傳聞遭到「溝通」。侯漢廷問，何不將「溝通」的過程另外做成報導？

侯漢廷表示，媒體朋友回說，「不能做被施壓的報導啊，得罪民進黨我們就死定了」、「NCC施壓的事還少嗎？」「殺雞儆猴，看看中天」。侯漢廷指出，他早知道中天是直接被要求，政論節目上對「蔡英文」、「蘇貞昌」要「手下留情」。而他也因眾所周知的因素，難上節目。

侯漢廷直言，政治的黑手施壓媒體，這就是最佳例證。一名小記者都會被政府部門親自致電「溝通」，使其無法報導、或撤下報導。要說民進黨執政的現在有新聞自由？可笑。

侯漢廷詢問媒體，可否將此事以去識別化及適當修正後發於臉書，徵得同意。

最後侯漢廷點出，「如果民進黨真的干預媒體，為什麼我不知道呢？」

「因為媒體早已變成民進黨的形狀，不會讓你知道的。」

(中時 )