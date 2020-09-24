義交西屯中隊所屬西屯、何安、協和、工業區、市政及永福等分隊共131人全員準時到訓。（警方提供）

警方為提升協勤人員協勤知能、統一觀念做法、培養工作默契、強化民防治安及交通安全能量。市警局第六分局召集義交西屯區中隊全體成員，於日前在該分局四樓禮堂辦理109年度幹部暨下半年常年訓練。義交西屯中隊所屬西屯、何安、協和、工業區、市政及永福等分隊共131人全員準時到訓。

警方指出，訓練課程安排有「協勤法令、規定及注意事項」、「防詐欺宣導」、「義交人員協助地方治安情報收集要領（安居專案）」、「民防相關法令及其子法等法規之認識」等相關組訓課程，分局長盧廷彰特別針對協勤民力加強宣導執勤安全，並表示感謝義交人員利用時間不辭辛勞配合本分局同仁執行勤務，共同協助打擊罪犯，對於維護西屯區治（交）安貢獻良多。

六分局副分局長馬仕彰於「年度工作重點提示」課程中，特別針對嚴重特殊傳染性肺炎(COVUD-19)進行宣導，期許義交人員居家及協勤時均應提高警覺做好防疫工作。 本次義交組訓配合防疫新生活運動，落實社交距離，加強個人衛生防護措施，全員均量測額溫並戴口罩，課程內容編排豐富、參訓人員準時到訓，充分展現義交團隊向心力。

(中時 )