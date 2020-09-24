明華園24日特別回到傳說起源地南鯤鯓代天府，感謝神明庇佑及廟方支持，現場也上演神明大和解橋段，祈求一切平安。（莊曜聰攝）

明華園今年推出的新作「鯤鯓平卷」，9月在國家戲劇院演出場場爆滿，劇團特地到南鯤鯓代天府謝神。（莊曜聰攝）

明華園戲劇總團創團91年，擅長以大型、華麗排場演繹「神仙戲」，今年推出的新作「鯤鯓平卷」，更是首度改編自台灣家喻戶曉的民間傳說「五府千歲大戰囝仔公」，9月在國家戲劇院登場，場場爆滿，10月將在台南文化中心演出，票券也即將售罄，劇團24日特別回到傳說起源地南鯤鯓代天府，感謝神明庇佑及廟方支持，現場也上演神明大和解橋段，祈求一切平安。

「鯤鯓平卷」改編自經典民間傳說「五府千歲與囝仔公」，由國家文藝獎劇作家陳勝國操刀，看五府千歲和萬善爺囝仔公如何因爭執廟地、香火，雙方上演一場大決鬥，神鬼大戰讓風雲變色，給人間帶來災厄，最後雙方握手言和共享香火，信仰傳承後世；南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜也提到，民間也流傳到廟裡參拜，如果漏掉萬善爺，還會遭到作弄的趣事。

明華園總團台柱孫翠鳳說，這是創團以來首度以台灣本土民俗傳說改編的大戲，在新冠肺炎疫情對全球造成重大影響的當下，這場神鬼大戰背後的寓意，就是仙界的爭鬥會造成凡間疾苦，神明要悲天憫人，攜手合作，世界才能清平祥和，借古喻今，呼籲眾人也要共同對抗疫情。

明華園總團長陳勝福表示，「鯤鯓平卷」維持向來不以展現「神蹟」為主的神仙戲敘事風格，把重點放在神仙們努力修練得道的過程，給予世人為人處世的啟發，10月17日回到台南文化中心演出，特別有意義。

台南市長黃偉哲也到場參與記者會，他說台南市是文化古都，是台灣第一個城市，有非常深的文化底蘊，這次明華園選擇南鯤鯓故事，又回到台南演出，對歷史、對文化都有重要傳承意義。

(中時 )