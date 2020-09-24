女子不顧他人眼光，在公共場所竟然兩腿開開放在椅子上，還不時改變姿勢。（圖／翻攝自微博）

大陸日前有一名網友，疑似在火車站候車廣場目睹一個風景，即一名妙齡長髮正妹坐在椅子上，不顧周遭滿是人潮，竟然豪邁將雙腿放在椅子上，而且兩腳大開，原PO看了覺得不衛生，忍不住偷拍多張照片上傳到網路，不料有網友看到女子的面貌竟回應：「原諒她吧！」。

原PO把他目睹的這一幕貼到網路，並發文：「在強國的公共場合目睹到這樣的風景，一位妹子竟然就這麼開腿大露，毫不遮掩」。還說：「刹那間傻眼，心想我在哪裡？ 這裡是哪裡，也太當自己家了吧！」。

照片中可見，一名身穿粉紅色上衣，搭配熱褲的年約20出頭長髮女子，疑似坐在火車站候車廣場等搭火車，當時她左右兩旁都坐人，周遭也滿滿是人，但她卻不顧他人眼光，就直接脫掉鞋子，接著兩腿開開放在椅子上，還不時改變姿勢，兩腿變一腳，甚至作出挖鼻屎動作，一連串超狂動作讓人看了直搖頭。

網友看到照片竟歪樓在她的美貌長相。（圖／翻攝自微博）

不料，網友看到這位妹子的長相竟歪樓留言「這臉蛋滿正的」、「看她這麼漂亮，原諒她了」、「她喜歡就好」、「就喜歡這樣」、「這樣透氣」、「大門開開、歡迎入內」、「人正就是正義」。

(中時新聞網)