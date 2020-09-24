立法院委員會召委選舉，衛環委員會因時力立委票投民進黨立委洪申翰，最後洪申翰卻禮讓名額給同黨立委陳瑩，引起一連串爭議。今（24）日王婉諭受訪時表示，對於這樣的結果有點意外，也很遺憾。

王婉諭關鍵一票投給了洪申翰，引發國民黨總召林為洲不滿，批時力之前為美豬開公聽會、記者會，罵衛福部長陳時中，結果還是投民進黨，「是在裝肖維、騙選票嗎？當綠營側翼改不過來了嗎？」

最後結果出爐，國民黨立委蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票，因此進行抽籤。蔣萬安靠強運抽中一席召委，而洪申翰則將另一個名額禮讓給陳瑩。

對此，洪申翰昨日在臉書還原真相，強調陳瑩本來就是黨內第一順位，且自己資歷淺，本來就無意爭取，是因前一晚黨團傳達王婉諭委員的想法，表示願意把票投給他，因此黨團討論要把他規劃為第二順位候選人。

王婉諭今表示，在衛環議題上，不只是美豬、美牛，過去還有其他議題，像是兒少、精神衛生法修法，和洪申翰有很多合作經驗，所以選擇投給他，對於禮讓有點意外也很遺憾，但呼籲召委能把這些議題推進才是比較好的。

(中時新聞網)