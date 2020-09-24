Trevor Bauer pitched on 4 days rest in a playoff race and finished his outing striking out Yelich. He then McGregor walked straight off the mound. pic.twitter.com/xxP8J8gayS — Barstool Sports (@barstoolsports) September 24, 2020

紅人隊強投包爾(Trevor Bauer)是國聯賽揚獎熱門人選，僅休3日就自請再先發，今日對上釀酒人8局僅失1分，狂飆12次三振，目前是國聯自責分率、三振雙冠王，其中他8局上半賞給釀酒人強打葉利奇(Christian Yelich)三振，模仿拳王麥葛雷格(Conor McGregor)大搖大擺「囂張」走下投手丘的動作，更是被球迷瘋狂轉載。

包爾4天前先發對上白襪，主投7局失2分苦吞敗投，為了幫助紅人爭奪季後賽機會，包爾僅休3天就再度先發，這次他大展神威，8局僅被敲4支安打、失1分，另有12次三振，此戰結束後他自責分率僅1.73，三振也多達100次，在國聯都排名第一，同時提高他競選國聯賽揚獎的機會。

賽後媒體問到，包爾是否認為自己能獲得國聯賽揚獎，他也一臉理所當然地說，「我不知道你還有其他選擇。」

此戰包爾鬥志十足，每三振一個球員就會大聲嘶吼，而且越來越大聲、喊越來越久，尤其在8局上半2人出局後，包爾面對釀酒人強打，用三顆曲球三振掉葉利奇，此戰狂飆12K，退場後包爾模仿UFC拳王麥葛雷格晃動雙臂的囂張模樣，成為推特上熱門影片，不過這其實不是包爾第一次做出這動作，過去也有不少NBA、足球、美足球星模仿。

此戰紅人打者火力強大，瓦托（Joey Votto）、溫克(Jesse Winker)、瓦瑞茲（Eugenio Suarez）都開轟，在包爾好投下，紅人以6比1擊敗釀酒人，目前在國聯排名第7，獲得外卡席次，有機會繼2013年後再度闖進季後賽。

(中時 )