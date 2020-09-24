法院昨舉行各委員會召委選舉，其中攸關處理明年放寬美豬進口的衛環委員會，擁有關鍵票的時代力量立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票並進行抽籤，最終由蔣萬安、洪申翰抽中，洪申翰隨後禮讓給陳瑩，因此確定召委為蔣萬安、陳瑩。對此，名嘴羅友志直呼立法院召委選舉果真「像極了愛情」。

開放美豬進口爭議持續，立院衛環委員會成新會期指標，衛環委員會共15席，國民黨5席、民進黨9席、時力1席。昨委員會召委選舉，王婉諭成關鍵一票，並將票投給民進黨立委洪申翰，投票結果出爐，蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票，因此進行抽籤，最終由蔣萬安、洪申翰抽中，而後洪申翰禮讓給陳瑩，因此確定召委為蔣萬安、陳瑩。

洪申翰將名額禮讓給同黨立委陳瑩的舉動遭質疑「騙票」，對此，洪申翰解釋，民進黨在各委員會召委選舉，對於候選人都有順位安排，如果進入到抽籤，規劃第一順位的召委都是優先選擇。由於蔣萬安第一個就抽中，民進黨只剩下一席，洪說當下就確定衛環召委是蔣委員跟民進黨團第一順位的陳瑩，後續只是讓程序走完而已，並非什麼「最後卻決定讓出」。

對此，羅友志在臉書直言，立法院召委選舉果真像極了愛情！他感嘆表示，小燈泡媽媽碰上負心漢洪申翰，真心換絕情，慘被變心拋棄；民眾黨票投國民黨，妹有情郎無意，或是「傻瓜碰上野ㄚ頭」。羅說時代力量黨主席要跟民進黨一個派系的共主調頭寸，下面有樣學樣，支持大綠不遺餘力，連自己政黨利益都不顧了，可憐啊！此外，他說國民黨果然是菁英黨，人家都遞出橄欖枝，還像個公子哥兒，高高在上，嫌人家不稱頭，連個人情義理的「謝謝」，黨團都說不出口。

(中時新聞網)