去年創下42萬人次參與的「白晝之夜」活動，今年即將於中秋連假期間在南港登場，從10月3日當晚18:00開始一路狂歡到隔天，為搶攻商機，台北六福萬怡酒店也推出系列活動，提供「白晝之夜」最佳吃喝住逛攻略，包含「夜不眠派對宵夜場」、「麥卡倫之夜」、「六福微醺市集」、「白晝之夜住房專案」，標榜不管是文青人的藝術旅行，抑或是夜貓族的徹夜狂歡，六福萬怡酒店全都能一次滿足。

玩到深夜的民眾來說，最擔心的是找不到好東西吃喝，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳及大廳酒吧皆加開宵夜時段(當晚22:30~隔日00:30)，徹底解決逛展民眾的煩惱。敘日全日餐廳推出「夜不眠派對宵夜場」，各式沙拉、炭烤坦都里豬、BBQ 辣雞翅、松露脆餅、美式豬肋排等美味料理吃到飽，還有6款經典調酒及2款啤酒無限暢飲，每位1,380元+10％，凡於9月30日前完成訂位，即可享早鳥優惠8折，再加入Line好友還有機會抽中價值400元的「白晝特調」雞尾酒。

六福萬怡大廳酒吧則與知名威士忌品牌合作，推出「麥卡倫之夜」，提供當日限定的威士忌酒單，最適合想要坐下來討論逛展心得的藝術好友們。如果只是嘴饞，想要簡單吃的民眾，還有位於酒店1樓的「六福微醺市集」可供選擇，除韓國小吃攤外，敘日全日餐廳及粵亮廣式料理也都設攤，將銷售坦督里香料肉串組合、片皮烤鴨餅等經典料理，每份只要150元，另有酩悅軒尼斯、臺虎精釀、愛諾特卡等品牌業者進駐，將銷售各式酒飲，民眾將先購買市集票券後，再至攤位兌換產品。

另外，若想來一場不一樣的藝術旅行，台北六福萬怡酒店也推「白晝之夜住房專案」，特別邀請到從事藝術領域十餘年的職人張怡文，從當天19:00起，為住客提供專業的白晝之夜藝術導覽，共有4個梯次，每梯次僅提供20個名額，另外還可有敘日全日餐廳雙人份的「夜不眠派對宵夜場」，玩累了馬上入住卓越客房，隔天延遲退房至下午兩點，玩好睡飽4,799元起。

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