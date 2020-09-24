電動車大廠特斯拉（Tesla）正針對川普政府對特斯拉從中國進口零部件的加徵關稅，控告美國政府和美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）。

香港經濟日報報導援引外電消息，特斯拉在紐約國際貿易法院提起的訴訟，要求法院頒令宣布美國對中國加徵關稅違法，並退還其已付稅款且支付利息。上述訴訟涉及2018年生效，美國對從中國進口的2,000億美元商品加徵25％的關稅，以及2019年生效，對1,200億美元中國進口商品加徵7.5％的關稅。

在這兩輪關稅中，具體包括數百個品項，從原材料到電子零組件。特斯拉尚未在文件中披露，其向哪些品項支付加徵關稅，也未說明其所支付的關稅總額。

特斯拉代表律師在文件中指出，美國貿易代表提出的兩份關稅清單是「任意和反覆無常的」，並稱「美國貿易代表署沒有提供有意義的回應機會，沒有在作出決定時考慮相關因素，也沒有在發現的事實和法律依據之間建立合理的聯繫」。

在目前美國加徵對中國商品關稅程序中，企業可以要求豁免特定項目。根據美國貿易代表署的網站顯示，特斯拉於2019年對人造石墨，氧化矽及門環定制焊接胚料申請豁免，這三者均於2020年8月到期。

2019年，美國貿易代表署曾拒絕特斯拉對Model 3的車用電腦、螢幕加徵25％關稅的減免要求。

(工商 )