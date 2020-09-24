華為持續豐富在台推出的產品品項，今（24）日宣布推出四款新品，包括旗艦筆電HUAWEI MateBook X Pro；9月初於開發者大會正式亮相的二款智慧手錶WATCH FIT、WATCH GT 2 Pro及真無線藍牙降噪耳機FreeBuds Pro。

HUAWEI MateBook X Pro採用鋁合金CNC鑽切工藝打造輕薄金屬機身，獨特的「三指下滑截圖」操作，3K全面屏帶來清晰視野；HUAWEI WATCH FIT搭載1.64吋大螢幕，內建12種動畫運動教練健身課程與96種運動模式，是時尚運動配件；HUAWEI WATCH GT 2 Pro鈦合金錶體，配有102種專業運動模式，更新增高爾夫與滑雪功能，滿足戶外運動追蹤需求。；HUAWEI FreeBuds Pro搭載高性能TWS晶片與智慧動態主動降噪技術，帶來降噪新靜界！

HUAWEI WATCH GT 2 Pro運動款與HUAWEI WATCH FIT推出櫻語粉款式。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

HUAWEI FreeBuds Pro碳晶黑款式。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示：「華為全場景生活圈願景，以「1+8+N」策略，手機為核心，串聯筆記型電腦、平板、耳機、車機、音箱、智慧大螢幕、眼鏡及手錶等產品，構建無所不在的智慧網路。這次上市的四款產品除了維持華為一貫的強勁續航，HUAWEI WATCH FIT導入創新、有趣的動畫運動教練模式，HUAWEI WATCH GT 2 Pro高質感鋁合金錶體，加入高爾夫、滑雪等102種專業運動功能；HUAWEI FreeBuds Pro則帶來前所未有的智慧動態ANC主動降噪體驗，HUAWEI MateBook X Pro 採用CNC鑽切工藝鋁合金輕薄機身設計，四款產品皆有與眾不同的表現，相信一定能滿足消費者多元需求，未來品牌也將持續為消費者帶來更多創新智慧體驗。」

HUAWEI MateBook X Pro推出深空灰經典配色，建議售價 NTD 64,900，即日起在台上市。9/25 ~10/31上市限量首購禮包括：HUAWEI MateDock 3 多媒體轉接器（贈品價值NTD 2,290）以及HUAWEI MateBook隨行包（贈品價值NTD 1,090）。

HUAWEI WATCH GT 2 Pro推出運動款（建議售價NTD 9,490）、時尚款（建議售價NTD 9,990）兩款顏色，上市期間加贈原廠無線充電板（贈品價值NTD 2,290）；HUAWEI WATCH FIT推出曜石黑、櫻語粉二款顏色，建議售價NTD 3,490，上市期間加贈原廠22.5W快充充電組（贈品價值NTD 990）; HUAWEI FreeBuds Pro則推出碳晶黑、冰霜銀、陶瓷白三款顏色，建議售價NTD 5,490，上市期間加贈原廠無線充電板1 （贈品價值NTD 2,290）；三款產品預計10月1日正式在台上市。

華為於9/25(五)至9/27(日)期間，舉辦HUAWEI MateBook X Pro旗艦新品體驗會，邀請消費者親身感受全旗艦筆電的魅力，現場下單者除了可獲得上市限量首購禮外，品牌另外加碼HUAWEI Y6 Pro乙台！此外，也將於10/17（六）高雄夢時代購物中心、10/24（六）台北三創生活二天，推出HUAWEI WATCH FIT尋寶獵人活動，歡迎消費者組隊報名參加，指定時間內，依線索完成尋寶任務即闖關成功，闖關者有機會獲得HUAWEI WATCH FIT、HUAWEI FreeBuds 3i、高額購物金等好禮，還可參加抽獎，帶回最新產品HUAWEI WATCH FIT乙台！

(科技)