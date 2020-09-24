今年5月中疫情趨緩後，因低利、資金氾濫催生出新一波購屋熱，買方積極進場，新建案完銷的速度快得驚人，據住展雜誌統計，北台灣今年Q3銷售中新成屋、預售屋建案數量為1,439個，較今年Q2大減81個，季減幅約5.4％，創下2013年以來單季減少建案量數最多的紀錄。若與去年同期相比，則減少61個，年減幅約4.1％。

今年國內房地產景氣上升力道超乎預期，買方考慮期縮短、出手意願快速上升，導致許多建案在短時間內就賣光光。住展雜誌研發長何世昌表示，從熱銷案的分布來看，熱銷案大多是投資性質較高的預售屋，反觀自住性質較高的新成屋案銷售緩慢。今年房市熱絡究竟是投資盤還是剛需盤？似乎已昭然若揭。

北台灣三都當中，以新北市銷售中建案數量減少最多，較上季少了31個，季減幅約7.3％、年減幅約8.7％。其次為桃園市，Q3建案數量降至374個，比上一季減少28個，季減幅約7％、年減幅約4.1％。

何世昌指出，由於台北人口大量外移，今年來淨移出3萬餘人，「脫北者」大舉湧進新北、桃園。除了這類輕移民的剛性需求買盤挹注外，還有口袋較深的台北投資客強勢進場，使新北與桃園兩都的建案完銷速度加快，銷售中建案數因此減少。

台北市減少的建案數量較少，Q3銷售中的建案數量仍有218個之多，只比上一季少掉3個，季減幅僅約1.4％，年減幅則約為3.5％。台北市近期市況雖然表現不錯，但因今年供給規模實在太大，創下近十年新高量，以致於建案減少的數量略遜於新北與桃園。

台北市銷售中建案數量最多的行政區，前三名依序為北投(30個)、中正(26個)、中山(25個)。新北市銷售中建案數量最多的行政區，前三名依序為淡水(56個)、林口(54個)、新莊(30個)等地。桃園市則以桃園區最多，建案數高達79個；雖然桃園銷售中的建案數量驚人，但主因是新案源源不斷出籠，而桃園區今年來成交量、價均往上爬升，且建案數比Q2的84個還少。

(時報資訊)