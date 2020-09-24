受惠於網路銷售激增，運動用品製造商Nike上季轉虧為盈，營收與獲利都高於市場預估，周三雖然美股下殺一片綠油油，但Nike股價卻逆勢翻紅大漲逾8個百分點。外資法人出具最新亞洲成衣及運動鞋相關報告，預告Nike供應鏈在今年11月會看到明顯的大單。

台廠的Nike供應鏈包括：儒鴻(1476)、遠東新(1402)、新纖(1409)、東隆興(4401)、宏遠(1460)、廣越(4438)等。

外資指出，Nike的庫存情況從今年5月以來己經逐漸改善，未來2個月會持續回到正常軌道。受到終端需求回升優於預期，Nike最近 近也有對供應鏈追單的情形。

Nike公布至8月底的年度第1季營收為106億美元，每股盈餘95美分，都高於市場預估。Nike預期，今年度營收將比去年度成長「高個位數到低二位數」，下半年度營收也將「顯著增加」。

成衣大廠儒鴻是Nike的重要供應鏈，提供高階機能衣和機能布。儒鴻董事長洪鎮海日前法說曾預告，下半年營運肯定「逐季成長」。儒鴻今上半年EPS 5.13元，隨著公司看好下半年營運升溫，法人推估，H2獲利優於H1。此外，儒鴻也推出可重複使用型抗菌立體氣墊口罩新產品，目前已接獲國內通路以及國外運動品牌訂單，預計Q4出貨。新產品初期對營運貢獻有限，但看好長期趨勢下，對公司營運有助益。儒鴻為針織廠、染整廠到成衣廠的垂直整合紡織廠，產品包括成衣及針織布，佔營收比重約70%及30%，主要客戶包含Nike、Lululemon、UA等品牌商，以及Costco、Target、J.C. Penny等通路商。

(時報資訊)