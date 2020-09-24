美國和歐元區經濟數據不佳，華爾街昨夜下跌，加上全球疫情出現不樂觀發展，經濟復甦失去動能，韓股跌約2%。

周四南韓KOSPI指數跌46點或-1.97%，為2287點。韓元和基準債券殖利率皆下跌。外資賣超241億韓元(約2061萬美元)。

美國九月服務業商業活動冷淡，雖然製造業有所提升。同樣歐元區服務業在九月出現停滯。

南韓週四新報125名確診者，較前一天的110名再上升。歐洲除了英國疫情惡化，法國周三單日確診破萬名，巴黎升至最高警示，馬賽市預計將關閉所有餐廳酒館，法國衛生部長預定周四稍晚召開緊急說明。

美聯準會主席包爾(Powell)重申，經濟從新冠大流行中復甦，需要相當的一段時間。投資人信心受損。

權值股三星電子跌1.7%，現代汽車和網路巨擘Naver分別大跌3.3%和2.7%。

主要生物製藥股和化學股接下挫。

韓元跌5.25韓元，1169.65韓元兌一美元。

(時報資訊)