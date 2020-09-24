PC及伺服器需求轉弱，嘉澤(3533)7月及8月合併營收為29.3億元，嘉澤預估，第3季合併營收恐低於第2季，但獲利可望維持高檔水準，第4季因PC及伺服器客戶狀況不明朗，仍有待觀察，不過日系外資看好CPU升級趨勢，給予嘉澤「買進」評等，嘉澤今天盤中股價逆勢走高。

第2季因遠距生活需求強勁的伺服器及PC，在第3季拉貨力道趨緩，讓傳統旺季未旺，嘉澤第3季營收再登高峰亦遇阻力，7月及8月合併營收為29.3億元，若9月合併營收無法達到18.05億元，嘉澤第3季合併營收將低於第2季，不過嘉澤表示，雖然第3季合併營收恐低於第2季，但獲利可望維持高檔水準；由於PC及伺服器客戶狀況不明朗，嘉澤表示，第4季營運仍待觀察。

儘管PC及伺服器市況不明朗，日系外資仍看好嘉澤前景，日系外資報告指出，嘉澤受益於CPU平台長期升級，應用於Whitley平台的ILM及最新的桌上型電腦CPU Socket可望大幅提升ASP，我們觀察比之前還要大，主要是因我們預估Whitley平台的ILM在今年第4季推出Ice Lake CPU之後採用率會上升，且應用於Intel桌上型電腦CPU的H5 Socket(LGA1200)和應用於Eagle Stream平台的DDR5和CPU的Socket將於2021年第4季推出，桌上型電腦Socket's升級到LGA1700計畫將在2021年第4季觸發另一波ASP上升，我們調高嘉澤2020/2021年每股盈餘6%/22%，並將嘉澤評等從「中立」調高至「買進」，目標價從450元調高至600元。

(時報資訊)