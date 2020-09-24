受到美國科技股領跌和道瓊指數大跌逾500點衝擊，台股今（24）日盤中狂殺超過300點，而台積電狂瀉9.5元(2.19%)、最低來到424元，儘管「護國神山」成為指數殺盤元凶，仍有不少投資人等著撿便宜，但專家提醒，目前沒看到止跌跡象，加上外資連5天倒貨，目前別急著進場，小心被割韭菜，建議最好買點約在405元附近。

台積電從除息（17）日至今5個交易日累計遭外資提款逾7.5萬張，預期今天應該也是大砍，而股價也從除息前一天（16日）高點462元來到今盤中最低423.5元共重挫9%。

摩爾投顧分析師黃世民指出，台積電連續下跌後，上檔的賣壓約在463元，月線反壓很大，目前股價未見止穩跡象，投資人別急著進場，小心被割韭菜，若想趁低撿便宜，他建議再等等，最好買點落在8月1日低點附近約405元價位，預期反彈5%、有20元價差先入袋為安。

之前外資看好台積電未來展望，亞系外資認為台積電大客戶蘋果公司已追加訂單，重申買進評等，目標價調高到600元；摩根大通重申第三季營運將持穩成長，以及接到英特爾訂單、2022年5奈米、4奈米貢獻營收可期等，將台積電目標價維持在500元；高盛則將目標價喊上480元，認為就算華為禁令生效之後，短期影響將由其他客戶填補產能空缺。

(中時新聞網)