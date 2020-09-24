社會局長彭懷真和環保局代理局長陳宏益出席見證並親身試騎，覺得既實用又舒適。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

月圓人團圓的中秋佳節到來，企業特行善亦響應環保。台中市一間化工企業24日捐贈50部電動機車，分配給台中市50個社會福利團體，由鑫茂教育基金會執行長代表企業主，將電動機車鑰匙交給受贈單位；社會局長彭懷真和環保局代理局長陳宏益出席見證，並親身試騎。

代表受贈的老五老基金會長期關注長輩服務，迎曦基金會投注心力在兒少與家庭，海墘社區發展協會充滿動能活力。這次受贈的50個社會福利團體，大多承接社會局的服務計畫，或是有申請補助，以弱勢族群為主要服務對象。

社會局表示，社福團體經常需要載運物資、到服務對象家中訪視，往來奔波都需要使用交通車。感謝有企業看到社福團體的需求，善心捐贈50部電動機車，協助社福團體提供更優質的服務。

捐贈業者說，因為新冠肺炎疫情影響，有更多民眾需要幫助，連帶社福團體的工作量也增加，但經濟衝擊下，社福團體募款卻更加不易，服務遭遇困境。業者看到這個現象，決定以行動支持社福團體，捐贈電動機車，結合公益和環保兩個理念，同時回饋社會，拋磚引玉。

社會局長彭懷真表示，台中市服務弱勢族群的社會福利團體超過100個多為中小型組織，仰賴政府補助或捐款收入，維持單位運作。此次企業捐贈電動機車，減輕民間團體添購公務機車的壓力，也可提升服務品質，透過公私部門協力合作，嘉惠大臺中地區的弱勢民眾。

(中時 )